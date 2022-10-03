Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Херсонская область входит в состав РФ со Снигиревским и Александровским округами Николаевской области Украины, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Что касается Херсонской области, границы будут также определяться административными границами с учетом указов ВГА Херсонской области 20 сентября. Здесь в состав Херсонской области (входят - ИФ) Александровский и Снигиревский муниципальные округа Николаевской области", - сказал Крашенинников в понедельник на заседании комитета.

Он пояснил, что они на сегодняшний находятся в границах Херсонской области, "там также проходил референдум".

По словам Крашенинникова, применительно к ДНР и ЛНР границы будут определяться в соответствии с конституциями этих республик.

"Пределы территории Запорожской области определяются административными границами Запорожской области, существующими на день принятия области в РФ", - сказал он.

Договоры о вхождении в Россию четырех новых регионов были подписаны 30 сентября в Кремле. В договорах указано, что пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в Россию. 2 октября Конституционный суд России признал договоры конституционными. Законопроекты о ратификации договоров в тот же день были внесены в Госдуму.