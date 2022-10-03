Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующие проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом РФ.

Границы

Пределы территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, говорится в договорах о принятии новых субъектов в состав РФ.

При этом, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ.

Гражданство

Договора предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В договорах указывается, что государственным языком ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

При этом Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции субъекта в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях субъектов.

Выборы

Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию новых субъектов назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться губернаторами, а в Донецкой и Луганской народных республиках - главами республик.

Правительства областей формируются врио руководителей новых субъектов.

Законы

Договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в состав России, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Указывается также, что нормативные правовые акты, применяемые в субъектах на день принятия в РФ, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта РФ или нормативного правового акта субъекта, но при этом они не должны противоречить Конституции РФ.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей позволит спасти миллионы жизней.

"Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации - единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима", - написал Володин в понедельник в совсем телеграм-канале.

Это также позволит прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей, защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру, заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что решения по вопросу ратификации договоров о принятии новых субъектов в состав России приняты единогласно и теперь в Российской Федерации - 89 субъектов.