Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник ратифицировала договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующие проекты законов о ратификации были внесены в Госдуму президентом РФ.

Границы

Пределы территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами на день их образования и день принятия в РФ, говорится в договорах о принятии новых субъектов в состав РФ.

При этом, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией иностранного государства, являются государственными границами РФ.

Гражданство

Договора предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории субъектов, признаются гражданами РФ, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

В договорах указывается, что государственным языком ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей является русский язык.

При этом Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территории новых субъектов, право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ новых субъектов и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции субъекта в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях субъектов.

Выборы

Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию новых субъектов назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться губернаторами, а в Донецкой и Луганской народных республиках - главами республик.

Правительства областей формируются врио руководителей новых субъектов.

Законы

Договоры предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты РФ действуют на территории новых субъектов со дня их принятия в состав России, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Указывается также, что нормативные правовые акты, применяемые в субъектах на день принятия в РФ, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта РФ или нормативного правового акта субъекта, но при этом они не должны противоречить Конституции РФ.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей позволит спасти миллионы жизней.

"Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации - единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима", - написал Володин в понедельник в совсем телеграм-канале.

Это также позволит прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей, защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру, заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что решения по вопросу ратификации договоров о принятии новых субъектов в состав России приняты единогласно и теперь в Российской Федерации - 89 субъектов.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Законопроекты о вхождении в состав России новых регионов одобрены комитетом Госдумы

Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифицировать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифицировать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });