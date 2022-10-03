Лидер Ирана считает, что протесты в стране организовали США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник обвинил США и Израиль в организации масштабных акций протеста, продолжающихся в Иране уже более 10 дней.

"Я заявляю, что эти беспорядки организовали США и сионистский режим, а их наемники и некоторые предатели-иранцы из-за рубежа помогали им", - передает "Мехр" слова Хаменеи.

Также он выразил соболезнования в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини, после смерти которой начались демонстрации протеста. В то же время он подчеркнул, что "реакция на этот инцидент, когда люди, не дождавшись расследования, выходят на улицы, снимают хиджабы с женщин, поджигают мечети (...), - ненормальная".

Протесты после смерти Махсы Амини

В Иране уже более двух недель проходят протесты из-за смерти девушки в отделении полиции. Десятки протестующих погибли в результате вспыхнувших из-за демонстраций беспорядков, более тысячи задержаны полицией. В столкновениях погибли также и некоторые сотрудники сил безопасности.

Инцидент с 22-летней Махсой Амини произошел 13 сентября у станции метро в Тегеране. Сотрудники полиции нравов задержали девушку за "неправильное ношение" хиджаба, ее доставили в отделение, где скончалась она через несколько дней. В полиции заявляют, что причиной смерти стал сердечный приступ, а ее семья утверждает, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой. Родственники Амини также отмечают, что не смогли получить разрешения увидеть ее тело.