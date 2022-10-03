В ЛНР заявили об уничтожении сил ВСУ, перешедших административную границу республики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил Украины, ранее перешедшая границу Луганской народной республики на лисичанском направлении, практически полностью уничтожена, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По состоянию на 14:00 группировка ВСУ которая пересекла административную границу ЛНР, практически полностью уничтожена. Военнослужащие украинской армии, оставшиеся в живых, после мощного огневого воздействия со стороны союзных войск вернулись на ранее занимаемые позиции", - сказал Марочко.

Ранее в понедельник, ссылаясь на данные разведки, он сообщал, что Вооружённые силы Украины пересекли административную границу Луганской народной республики вглубь примерно на 1,5-2 км в направлении Лисичанска. По словам Марочко, "невзирая на потери, вооруженным формированиям Украины удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться в направлении населенного пункта Лисичанск".

"Им (украинским военным) удалось продвинуться на небольшое расстояние в 1,5-2 км... Они сейчас находятся под огневым воздействием наших сил и РФ сразу с трёх сторон. То есть, с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию Луганской Народной Республики", - отмечал тогда представитель народной милиции ЛНР.