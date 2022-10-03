В ЛНР заявили о переходе армией Украины административной границы республики

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины пересекли административную границу Луганской народной республики, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Невзирая на потери, вооруженным формированиям Украины удалось пересечь административную границу ЛНР и закрепиться (на рубежах) в направлении населенного пункта Лисичанск", - сообщил Марочко "Интерфаксу".

"На данный момент эти украинские подразделения имеют большие проблемы с логистикой, поскольку постоянно находятся под огневым воздействием нашей артиллерии и ВКС РФ", - добавил Марочко.

"Им (украинским военным) удалось продвинуться на небольшое расстояние в 1,5-2 км... Они сейчас находятся под огневым воздействием наших сил и РФ сразу с трёх сторон. То есть с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию Луганской народной республики", - сообщил представитель народной милиции ЛНР.