Что случилось этой ночью: среда, 5 октября

Предварительное согласование новых санкций ЕС против РФ, запрет США на транзакции с обменом СДР России, учения в ответ на пуски ракет КНДР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ. Он включает введение "потолка" цен на российскую нефть. Ожидается, что итоговая версия документа будет одобрена на уровне постпредов в среду.

- Минфину США запретили участвовать в транзакциях с обменом СДР России и Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

- Южная Корея и США провели учебные пуски ракет в Японском море после запуска ракеты КНДР. Кроме того, атомный авианосец США Ronald Reagan будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям Северной Кореи.

- Оператор "Северного потока" заявил, что не может обследовать газопровод в связи с отсутствием ранее запрошенных разрешений властей Швеции и Дании. Nord Stream AG подчеркивает, что продолжает взаимодействие по данному вопросу с компетентными органами.

- Сумма затрат стран ЕС на смягчение энергокризиса превысит 1 трлн евро или Европа столкнется со сопоставимым падением ВВП и риском затяжной депрессии, говорится в исследовании "Яков и партнеры" "Европейский энергетический баланс в новой реальности".