США в ноябре выпустят на рынок 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение направить на рынок в ноябре 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Белого дома.

"По поручению президента министерство энергетики в течение следующего месяца направит на рынок еще 10 млн баррелей из стратегического нефтяного запаса", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что США с марта 2022 года периодически высвобождают такую нефть, чтобы добиваться снижения цен на энергоресурс.

"Президент продолжит использовать стратегический нефтяной запас, чтобы защищать американских потребителей и обеспечивать энергетическую безопасность. Он поручает министру энергетики изучить возможные дополнительные меры по наращиванию добычи нефти в США в краткосрочной перспективе", - подчеркивает Белый дом.

В заявлении также говорится, что Байден "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу".

В среду министры стран ОПЕК+ принял ряд решений. Прежде всего, срок действия соглашения продлен до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с по сравнению с уровнями августа (совпадает с квотами октября - ИФ).

Отмечается, что эти решения обусловлены неопределенностью, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, а также необходимостью улучшить долгосрочные прогнозы для рынка нефти. Отмечается также успешный подход к упреждающим действиям, который последовательно применялся странами-участницами.