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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на горючее в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Цены на еду будут расти, а не снижаться. Мне ранее удалось добиться снижения цен на горючее (...), но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы (в ОПЕК+)", - приводят американские СМИ слова Байдена, сказанные в ходе выступления в штате Мэриленд.

Президент США отметил, что продолжит заниматься решением данных проблем.

Ранее на этой неделе в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

США ОПЕК ОПЕК+ Джо Байден
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