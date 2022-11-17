В МИД РФ заявили о незаинтересованности Москвы в разрыве дипотношений с США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Москве не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений с США, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо и исключительно нашими национальными интересами", - сказал Рябков в интервью RTVi.

"В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США. Коммуникация нужна, диалог нужен", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что "если американцы в какой-то момент сочтут для себя, что это не то, что им нужно, тогда, наверное, дело кончится разрывом".