Президент Южной Кореи в ответ на пуски ракет КНДР пообещал сотрудничать с Японией и США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель после произведенных КНДР запусков баллистических ракет пообещал совместно с США и Японией защищать безопасность нации.

"Я знаю, что люди обеспокоены, но наше правительство будет всемерно заботиться о жизни и безопасности людей в сильном союзе Южной Кореи и США, а также при сотрудничестве в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией", - заявил Юн Сок Ель журналистам.

Одновременно, как следует из сообщений южнокорейских СМИ, совет нацбезопасности после ракетных пусков КНДР предупредил о сильных контрмерах.

"(Совет - ИФ) принял к сведению, что последняя провокация была осуществлена во время заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения запусков баллистических ракет Северной Кореей, и решительно осудил это как вызов международному сообществу, который нельзя игнорировать", - цитирует "Ренхап" заявление администрации президента.

Совет также "предупредил, что провокации Северной Кореи будут встречены еще более решительным ответом, о чем свидетельствует передислокация ударной группы авианосца США "Рональд Рейган" в Японское море" после запуска КНДР ракеты во вторник.

В свою очередь, телеканал CNN приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который предупредил, что если Северная Корея продолжит идти по нынешнему пути, то "это только усилит осуждение, изоляцию и шаги, которые предпринимаются в ответ на их действия".

"Мы призвали КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в устойчивый и предметный диалог. Это то, что мы предлагали еще много месяцев назад. К сожалению, ответом КНДР был запуск большего количества ракет, но мы предпринимаем соответствующие шаги в области обороны и сдерживания с союзниками и партнерами", - сказал Блинкен.

Между тем, Пхеньян заявил, что принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и американских союзников в районе Корейского полуострова.

"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение в СБ ООН в ответ на справедливые меры противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове", - говорится в распространенном заявлении МИД КНДР.

В нем отмечается, что "КНДР наблюдает за тем, как США создают серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в его окрестностях, передислоцируя ударную авианосную группировку к берегам Корейского полуострова".

В минувший вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности, которая пролетела около 4,6 тысяч км над Японией и упала в Тихий океан.

Как сообщалось, в четверг Северная Корея выпустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты малой дальности.

В то же время, заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила на состоявшемся в среду заседании СБ ООН, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием активности США в регионе. По словам Евстигнеевой, действия Соединенных Штатов увеличивают напряженность в Северо-Восточной Азии.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна, а не рассматривать вопрос о смягчении санкций против Пхеньяна.