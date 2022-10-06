КНДР назвала пуски ракет ответными мерами на действия США в районе Корейского полуострова

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и американских союзников в районе Корейского полуострова, считает их обращение в СБ ООН необоснованным, заявил МИД КНДР.

"Министерство иностранных дел КНДР решительно осуждает США и некоторых их сателлитов за необоснованное обращение в СБ ООН в ответ на справедливые меры противодействия Корейской народной армии совместным учениям Южной Кореи и США, которые усиливают военную напряженность на Корейском полуострове", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем отмечается, что "КНДР наблюдает за тем, как США создают серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в его окрестностях, передислоцируя ударную авианосную группировку к берегам Корейского полуострова".

В минувший вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 МСК). Она пролетела около 4,6 тысяч км над Японией и упала в Тихий океан.

Как сообщалось, в четверг Северная Корея выпустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты малой дальности.

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, запуски произошли из района Самсок в Пхеньяне между 6:01 и 6:23 утра (00:01-00:23 по мск).

Атомный авианосец США Ronald Reagan будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям КНДР, сообщило накануне агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, Ronald Reagan вернется в Японское море в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности.

Авианосец покинул акваторию после совместных военно-морских учений с участием США, Японии и Южной Кореи на прошлой неделе.

Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила на состоявшемся в среду заседании СБ ООН: "Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом".

"В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность", - сказала Евстигнеева.

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна, а не рассматривать вопрос о смягчении санкций против Пхеньяна.