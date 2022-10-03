Швеция направила в Балтику спецсудно для расследования утечек на "Северных потоках"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Шведские власти направили в Балтийское море судно, предназначенное для спасения подводных лодок, для помощи в расследовании инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", передает АР со ссылкой на ВМС Швеции.

Представитель ВМС Джимми Адамсон заявил агентству, что это судно, с которого можно совершать погружение в море, направлено в зону происшествия на помощь береговой охране Швеции. Когда именно там начнутся погружения неясно: пока в районе аварий сохраняется плохая погода.

Утечку газа из четырех мест из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" выявили в конце сентября в Балтийском море вблизи датского острова Борнхольм. В минувшие выходные, по данным Дании, утечки газа прекратились с обоих газопроводов. Расследуют случившееся власти Дании и Швеции, а также российская ФСБ.

Служба государственной безопасности Швеции (SAEPO, подразделение Главного полицейского управления) предварительно рассматривает инциденты как крупную диверсию. ФСБ их расценивает как международный терроризм.

Представители руководства Дании и Швеции в документах для Совбеза ООН высказали мнение, что утечки на газопроводах были вызваны подводными взрывами, мощность которых составляла "сотни килограммов" в тротиловом эквиваленте.

3 октября "Газпром" сообщил, что после разрывов давление в газопроводах стабилизировалось и утечки прекратились. "Газпром" начал откачивать газ из неповрежденной нитки "Северного потока 2", чтобы проверить ее целостность.