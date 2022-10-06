Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, который, в частности, предусматривает юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ, вступит в силу в пятницу, сообщается в Официальном журнале ЕС.

"Эти правила вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС", - отмечается в опубликованном в четверг тексте.

Новые санкции, как сообщил ранее Совет ЕС, включают введение юридической базы для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран.

Кроме того, ограничительные меры предусматривают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях. Также санкции включают запрет на импорт из России изделий из стали, транспортных средств, древесины, бумаги, косметики, товаров для изготовления ювелирных украшений.