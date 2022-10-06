Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России, который, в частности, предусматривает юридическую базу для введения "потолка" цен на нефть из РФ, вступит в силу в пятницу, сообщается в Официальном журнале ЕС.

"Эти правила вступят в силу на следующий день после их публикации в Официальном журнале ЕС", - отмечается в опубликованном в четверг тексте.

Новые санкции, как сообщил ранее Совет ЕС, включают введение юридической базы для реализации "потолка" цен на морскую транспортировку российской нефти третьим странам, а также другие ограничения на морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в адрес третьих стран.

Кроме того, ограничительные меры предусматривают запрет гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в некоторых российских государственных компаниях. Также санкции включают запрет на импорт из России изделий из стали, транспортных средств, древесины, бумаги, косметики, товаров для изготовления ювелирных украшений.

ЕС Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

ФНБ в сентябре сократился на 1,08 трлн рублей до 10,79 трлн рублей

Тариф на отопление в Литве вырос в два раза

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Польша и Франция начали тратить запасы газа из хранилищ

Польша и Франция начали тратить запасы газа из хранилищ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });