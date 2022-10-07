Европа достигла 90-процентного уровня запасов в ПХГ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU = Запасы газа в хранилищах Европы превысили в среднем 90-процентный уровень.

Аномальный дисконт спотовых цен (с немедленной поставкой) к фьючерсным (ближайший месяц и так далее) сокращается на глазах.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в четверг был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

За первые четыре дня новой недели ветроэнергетические установки обеспечили в среднем 18% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 19%.

Теплая погода бабьего лета в сочетании с высокой выработкой ветряной генерации локально понизила котировки газа в Европе. Спотовая цена на газ (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах) на неделе опускался до $855 за тысячу кубометров, но уже вырос до $1300. При этом ноябрьский фьючерс закрылся по $1800. В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1515.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за клубка санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают со средней производительностью 61%, после 59% в сентябре и августе.

Запасы газа в Европе

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки. Европейские хранилища обычно переходят от нетто-отбора закачки к нетто-отбору около 20 октября.

В среднем сейчас запасы выросли до 90,12%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (5 октября) составил 0,24 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Отстающие - Болгария, Венгрия и Латвия. Болгарии до 80% надо качать газ еще неделю-полторы, Венгрии - три недели.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - они замерли на уровне 53%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США немного улучшилась ситуация с закачкой газа в хранилища. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии, а также остановка на плановый 17-дневный ремонт завода Cove Point.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю прибавил еще больше - 3,6 млрд куб. м по сравнению с 2,9 млрд куб. м за предыдущие две недели.

Текущий уровень запасов составляет около 77%, что существенно уступает показателям запасов в ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас запасы газа в ПХГ в США только на 7,4% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 8%.