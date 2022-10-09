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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Кремле предрекли плачевные последствия для Европы от переориентации с российского газа

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в энергетическом взаимодействии России и Европы был баланс, а США сейчас "греют руки", продавая европейцам газ в 3-4 раза дороже, такая ситуация в ближайшие 10-20 лет будет иметь плачевные последствия для европейского континента.

"Европейцы твердили как мантру, что нужно избавляться от зависимости от России по энергоресурсам, по нефти и по газу. Но если Россия была ровно столько же заинтересована в покупателях газа, как они были заинтересованы в нас, это был баланс. А американцы сейчас просто греют руки", - заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, США "зарабатывают бешеные деньги, потому что они продают в 3, в 4 раза дороже газ, чем могли бы делать мы". "И европейцы платят им, тем самым лишая свою экономику конкурентоспособности. Загибается производство. Наступает деиндустриализация. Все это, причем, наверное, в перспективе следующих 10-20 лет, как минимум, будет иметь весьма и весьма плачевные последствия для европейского континента", - считает Песков.

Дмитрий Песков
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