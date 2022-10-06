Необходимость продления режима ЧП в Молдавии объяснили проблемами с поставками газа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Риск прекращения поставок газа из России является одним из аргументов для продления в Молдавии режима чрезвычайного положения (ЧП), заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"С 1 октября объемы газа, поступающего в нашу страну, сократились на 30%. И существует риск полного прекращения поставок газа, как это случилось с другими странами, у которых также были действующие контракты (с "Газпромом" - ИФ). Это поставит под угрозу и снабжение Молдавии электроэнергией", - сказала Гаврилица, выступая в четверг перед парламентом, где рассматривается запрос правительства о продлении действующего в республике ЧП еще на 60 дней.

Она подчеркнула, что "Газпром" не исполняет договорных обязательств, сокращая поставки из-за надуманных мотивов". По словам премьера, Украина заявляет об отсутствии препятствий для осуществления поставок в полном объеме, а сокращение поставок не имеет под собой никаких других объяснений, кроме как попытки оказать давление на власти и граждан Молдавии.

Кроме того, подчеркнула Гаврилица, аргументов пользу продления режима ЧП является и сложная ситуация в соседней Украине. "Все это делает необходимым, чтобы у властей были инструменты быстрого реагирования для обеспечения национальной безопасности и жизни граждан", - заявила премьер.

После прений в парламенте о целесообразности продления в стране ЧП запрос правительства будет поставлен на голосование. У правящей в Молдавии Партии "Действия и солидарности", которую до избрания президентом возглавляла Майя Санду, в парламенте 63 мандата, поэтому для продления ЧП (51 голос) у парламентского большинства достаточно голосов.