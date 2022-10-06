Совет ЕС утвердил предложения по экстренным мерам по снижению тарифов на энергию

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг официальное постановление по экстренным мерам по снижению цен на энергоносители.

"Сегодня ЕС сделал важный шаг по сокращению высоких цен на энергоносители для граждан и предприятий, но точно не последний. Министры энергетики ЕС полны решимости работать над дальнейшими мерами, которые Европейская комиссия планирует предложить", - приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике слова министра промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозефа Сикелы.

По его словам, "необходимо устранить коренные причины нынешнего кризиса, а также помочь промышленности ЕС".

"Председательство Чехии готово неустанно работать над всеми возможными решениями", - заверил Сикела.

Постановление совета вводит "общие меры по сокращению спроса на электроэнергию, а также по сбору и перераспределению избыточных доходов энергетического сектора между домашними хозяйствами и малыми и средними предприятиями". Политическое соглашение государств-членов ЕС по данным аспектам было достигнуто министрами энергетики ЕС на внеочередном заседании профильного совета 30 сентября 2022 года, напоминают в Брюсселе.

Принятое 6 октября постановление устанавливает "добровольную общую цель сокращения на 10% валового потребления электроэнергии и обязывающую цель сокращения на 5% потребления электроэнергии в часы пик".

Совет согласился ограничить рыночные доходы на уровне 180 евро/МВтч для производителей электроэнергии, включая посредников, которые используют так называемые инфрамаржинальные, то есть с более низкими затратами, технологии для производства электроэнергии, такие как возобновляемые источники энергии, атомная энергия и бурый уголь. Они за последние месяцы получили большую финансовую прибыль без увеличения своих операционных расходов. Это связано с ролью угля и газа в качестве источников, определяющих конечные цены на электроэнергию, объясняется в коммюнике Совета ЕС.

Постановление совета устанавливает обязательный временный "солидарный взнос" с прибыли предприятий, работающих в секторах добычи сырой нефти, природного газа, угля и нефтепереработки. "Солидарный взнос" будет применяться в дополнение к обычным налогам и сборам, действующим в государствах-членах. Страны ЕС будут использовать поступления от этого взноса "для оказания финансовой поддержки домохозяйствам и предприятиям, а также для смягчения последствий высоких розничных цен на электроэнергию".

Совет ЕС согласился с предложением, что государства-члены могут временно зафиксировать приемлемую цену на поставки электроэнергии малым и средним предприятиям для дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в его противостоянии энергетическому кризису.

Постановление Совета ЕС вступит в силу после опубликования в "Официальном журнале" Евросоюза.