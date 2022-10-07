ВМС США и Южной Кореи проводят учения с участием авианосца "Рональд Рейган"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ВМС США и Южной Кореи в пятницу приступили к новому раунду учений, к которым привлекли американский авианосец "Рональд Рейган" и южнокорейские корабли, передает Associated Press (AP).

"Мы продолжим укреплять наши оперативные возможности и повышать готовность реагировать на любые провокации со стороны Северной Кореи", - приводит AP выдержки из заявления Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Учения будут также включать в себя отработку маневров по сопровождению авианосца - к юго-востоку от южнокорейского острова Чеджу.

Агентство напоминает, что авианосец и его боевая группа вернулись в воды близ корейского полуострова после того, как КНДР ранее на этой неделе осуществила пуски ракет над Японским морем.

До этого США и Южная Корея вели двухдневные учения с участием истребителей и кораблей, маневры шли в международных водах у восточного побережья Корейского полуострова.

В минувший вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по московскому времени). Она пролетела около 4,6 тыс. м над Японией и упала в Тихий океан.

В четверг Северная Корея выпустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты малой дальности. Затем Южная Корея, США и Япония начали совместные военно-морские учения в Японском море с целью отработать навыки противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР.

В свою очередь в МИД КНДР заявили, что Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и американских союзников в районе Корейского полуострова.