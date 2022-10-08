КНДР назвала ракетные пуски защитой "от прямых военных угроз США"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Последние ядерные испытания, проведенные КНДР, представляют собой меры самообороны, которые вызваны постоянными военными угрозами со стороны Соединенных Штатов, говорится в комментарии Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) в субботу.

"Испытательные пуски ракет КНДР является регулярными и запланированными шагами в области самообороны, предпринимаемыми для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые продолжаются уже более полувека", - сообщает ЦТАК.

Комментарий опубликован в ответ на резолюцию недавней сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в которой северокорейские ракетные пуски названы нарушением резолюций СБ ООН и Конвенции о международной гражданской авиации.

Национальная авиационная администрация (НАА) КНДР подчеркнула, что ракетные пуски проводятся с учетом "безопасности гражданских воздушных судов на международных рейсах, они не представляют никаких угроз для безопасности не только гражданской авиации, но и соседних стран, и региона в целом".

"ИКАО не следует присоединяться к США и другим силам, выступающим против КНДР, стремящимся использовать свою площадку в качестве рычага политического давления, смешивая политические и военные проблемы, связанные с Корейским полуостровом, (...) и занять беспристрастную позицию", - отметило агентство.

Ранее МИД КНДР заявил, что Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и американских союзников в районе Корейского полуострова, и поэтому считает их обращение в СБ ООН необоснованным.

На этой неделе во вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности, которая пролетела около 4,6 тыс. км над Японией и упала в Тихий океан. В четверг Северная Корея выпустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты малой дальности.

В связи с этим, как сообщило агентство "Ренхап", атомный авианосец США Ronald Reagan будет передислоцирован в акваторию к востоку от Южной Кореи.

Ударная авианосная группировка покинула район Корейского полуострова после совместных военно-морских учений с участием США, Японии и Южной Кореи на прошлой неделе.