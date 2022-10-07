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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен в Белоруссии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко по результатам совещания о ценовой ситуации в стране 6 октября подписал директиву "О недопустимости роста цен".

В госагентстве БелТА со ссылкой на информацию пресс-службы белорусского президента отмечают, что запрет на повышение цен и обязательства по безусловному насыщению внутреннего рынка товарами и услугами вводится для защиты интересов граждан и организаций Белоруссии, недопущения дальнейшего роста цен, установления эффективной системы ценового контроля и обеспеченности внутреннего потребительского рынка товарами.

Документом также предусматривается ответственность за ненадлежащее выполнение установленных в директиве требований.

Для выработки мер по регулированию цен создана рабочая группа во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Рабочей группе поручено в десятидневный срок разработать и представить в Совет Министров предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования, обеспечить на постоянной основе мониторинг цен и состояния потребительского рынка, информировать контролирующие и правоохранительные органы о выявленных нарушениях для принятия мер реагирования.

Перед правительством поставлена задача до 20 октября на основе предложений рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен, обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

Белоруссия Александр Лукашенко
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