Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

В Белоруссии введен бессрочный мораторий на повышение розничных цен

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии 6 октября ввело бессрочный мораторий на повышение цен для компаний всех форм собственности. В постановлении о моратории говорится, что он будет действовать "до особого решения Совета министров".

6 октября повышать цены запретил президент страны Александр Лукашенко.

В постановлении совмина содержится требование к юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги на территории Белоруссии, зафиксировать цены (тарифы) на уровне не выше применяемых на 5 октября 2022 года. Также документом предусмотрен запрет на повышение цен (тарифов) в результате отмены акций, скидок и распродаж, на произведение дооценки субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю, остатков товаров до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких товаров.

"Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае экономической целесообразности", - сообщила пресс-служба правительства.

Установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 года не производились, не ввозились, не реализовывались, не оказывались в Белоруссии, должно согласовываться с республиканскими или местными органами госуправления.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), министерствам и местным органам власти поручено контролировать насыщение рынка товарами и услугами, а также дано право останавливать работу бизнеса за нарушения.

Межведомственная группа должна до 20 октября внести в правительство меры регулирования цен в стране.

По данным Белстата, в январе-августе потребительские цены в стране выросли на 13,8%. Годовая инфляция (относительно августа 2021 года) в августе несколько замедлилась и составила 17,9% против 18,1% в июле и 17,6% в июне.

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике была на уровне 4,7%. На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в стране действует система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары - ценовое регулирование распространялось более чем на 50% потребительских товаров.

Белоруссия Совмин Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Япония пополнила санкционные списки по РФ более чем 80 лицами и структурами

Что случилось этой ночью: пятница, 7 октября

Два главаря боевиков уничтожены в результате авиаудара США в Сирии

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Экипаж корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной перешел на борт МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });