В Белоруссии введен бессрочный мораторий на повышение розничных цен

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии 6 октября ввело бессрочный мораторий на повышение цен для компаний всех форм собственности. В постановлении о моратории говорится, что он будет действовать "до особого решения Совета министров".

6 октября повышать цены запретил президент страны Александр Лукашенко.

В постановлении совмина содержится требование к юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутреннем рынке или оказывающим услуги на территории Белоруссии, зафиксировать цены (тарифы) на уровне не выше применяемых на 5 октября 2022 года. Также документом предусмотрен запрет на повышение цен (тарифов) в результате отмены акций, скидок и распродаж, на произведение дооценки субъектами торговли, осуществляющими розничную торговлю, остатков товаров до уровня цен на вновь поступивший ассортимент таких товаров.

"Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае экономической целесообразности", - сообщила пресс-служба правительства.

Установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 года не производились, не ввозились, не реализовывались, не оказывались в Белоруссии, должно согласовываться с республиканскими или местными органами госуправления.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), министерствам и местным органам власти поручено контролировать насыщение рынка товарами и услугами, а также дано право останавливать работу бизнеса за нарушения.

Межведомственная группа должна до 20 октября внести в правительство меры регулирования цен в стране.

По данным Белстата, в январе-августе потребительские цены в стране выросли на 13,8%. Годовая инфляция (относительно августа 2021 года) в августе несколько замедлилась и составила 17,9% против 18,1% в июле и 17,6% в июне.

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике была на уровне 4,7%. На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в стране действует система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары - ценовое регулирование распространялось более чем на 50% потребительских товаров.