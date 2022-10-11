Инфляция в Белоруссии за девять месяцев составила 14,8%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года рост потребительских цен в Белоруссии ускорился к августу до 0,9% после замедления до 0,1% в августе и 0,5% в июле с 1,1% в июне, сообщил Национальный статистический комитет Белстат.

С начала 2022 года потребительские цены выросли на 14,8%.

Годовая инфляция в сентябре составила 17,4% против 17,9% в августе и 18,1% в июле.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в прошлом месяце составила 0,7% (в августе - 1,1%), с начала года - 17,6%.

Цены на продовольственные товары за январь-сентябрь возросли на 14,4% (в сентябре рост на 1,5% после сезонного снижения на 0,7% в августе), yf непродовольственные - на 18,7% (рост на 0,5%), услуги подорожали на 10,1% (рост на 0,2%).

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике была 4,7%.

На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в стране сохранялась система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары - ценовое регулирование распространяется более чем на 50% потребительских товаров.

В связи с ускорением роста цен на продукты в сентябре белорусские власти с 5 октября заморозили розничные цены на неопределенный срок.