Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

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Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет любого повышения цен в стране по итогам совещания с экономическим блоком правительства.

"С 6-го числа (октября) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", - цитирует в четверг слова президента агентство БелТА.

Приближенный к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого", со своей стороны, сообщил, что исключения могут быть только индивидуальными, и они должны приниматься министрами, либо председателями облисполкомов. "За нарушение - ответственность Генпрокуратуры и КГК (Комитет государственного контроля - ИФ) - задержания и уголовные дела. Ответственность по всей вертикали", - говорится в сообщении.