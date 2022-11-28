Визы на Шри-Ланку для российских туристов подорожают с декабря до $50

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость оформления разрешений на въезд на Шри-Ланку ETA вырастет с 1 декабря для иностранных туристов, в том числе российских.

Как следует из уведомления на сайте оформления разрешений eta.gov.lk, виза с однократным въездом на срок до 180 дней для туристов из стран, не входящих в Азиатскую ассоциацию регионального сотрудничества, будет стоить $50 при оформлении онлайн через сервис ETA.

Виза на 30 дней с двукратным въездом при оформлении онлайн будет стоит $50, а при оформлении по прилету - $60. Виза для детей до 12 лет остается бесплатной.

Сейчас минимальная стоимость визы на Шри-Ланку при оформлении онлайн составляет $35, а в аэропорту по прилету - $40.

Как считают в компании "Интурист", подорожание виз не окажет влияния на турпоток на Шри-Ланку. "У направления есть множество преимуществ: прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы и регионов, возможности для пляжного отдыха в зимний сезон и интересные экскурсии, возможность оформить во время пребывания в стране карту одной из международных платежных систем", - отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что при оформлении онлайн визу необходимо оплачивать картами международных платежных систем Visa и MasterCard.

Как сообщалось, в ноябре российские туристы стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку, на них пришлась четверть всех иностранных прибытий.