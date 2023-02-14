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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Германия договорилась о производстве боеприпасов для ЗСУ Gepard

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Германии заключило контракты на производство снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил накануне встречи министров обороны стран НАТО глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает Bloomberg.

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Ранее СМИ Германии сообщали, что Украина получила от ФРГ 37 установок Gepard.

Министр назвал проблему поставок боеприпасов центральной в деле поддержки Украины. Он добавил, что сейчас Украине важнее получить системы ПВО, а не истребители.

В начале февраля Deutschlandfunk сообщала, что ФРГ столкнулась с нехваткой боеприпасов для Gepard, а Швейцария пока отказывается предоставлять такие боеприпасы, которые она производит. В результате, по сведениям СМИ, Берлин начал переговоры с Катаром о возможной покупке у эмирата 15 ЗСУ Gepard, которые Доха приобрела для защиты стадионов во время Чемпионата мира по футболу 2022 года. Sueddeutsche Zeitung писала, что бундесвер намеревался заказать у Rheinmetall AG 150 тыс. снарядов для этих ЗСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Германия Gepard Минобороны Борис Писториус Украина НАТО Rheinmetall
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