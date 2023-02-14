Германия договорилась о производстве боеприпасов для ЗСУ Gepard

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Германии заключило контракты на производство снарядов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, заявил накануне встречи министров обороны стран НАТО глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее СМИ Германии сообщали, что Украина получила от ФРГ 37 установок Gepard.

Министр назвал проблему поставок боеприпасов центральной в деле поддержки Украины. Он добавил, что сейчас Украине важнее получить системы ПВО, а не истребители.

В начале февраля Deutschlandfunk сообщала, что ФРГ столкнулась с нехваткой боеприпасов для Gepard, а Швейцария пока отказывается предоставлять такие боеприпасы, которые она производит. В результате, по сведениям СМИ, Берлин начал переговоры с Катаром о возможной покупке у эмирата 15 ЗСУ Gepard, которые Доха приобрела для защиты стадионов во время Чемпионата мира по футболу 2022 года. Sueddeutsche Zeitung писала, что бундесвер намеревался заказать у Rheinmetall AG 150 тыс. снарядов для этих ЗСУ.