Специалисты восстановили работу лунного спутника CAPSTONE

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Специалисты вернули к работе зонд CAPSTONE, направляющийся к Луне для испытания технологий будущей обитаемой окололунной станции, сообщила в пятницу компания-создатель аппарата Advanced Space.

Согласно сообщению компании, специалисты провели множество тестов аппарата, переведённого в безопасный режим в середине сентября, и проанализировали большие объемы данных, на основе которых сформулировали алгоритм действий для возвращения контроля над ориентацией спутника.

"Алгоритм восстановления работы был загружен в аппарат в четверг и выполнен рано утром в пятницу. Первые телеметрические данные после проведения попытки вернуть аппарат к работе показали, что система была успешно восстановлена, и она вновь обрела контроль за положением зонда относительно всех трёх осей", - говорится в сообщении на сайте Advanced Space.

В итоге проведенных манипуляций специалистам удалось развернуть солнечные панели зонда в сторону Солнца и изменить положение антенн для передачи данных на Землю.

По мнению специалистов миссии, возможной причиной утери контроля за ориентацией аппарата могла стать аномалия клапана на одном из восьми двигателей малой тяги.

Запуск спутника CAPSTONE (эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени (в 13:55 по московскому времени) с помощью ракеты-носителя Electron.

По плану NASA, кубосат массой 25 кг через три месяца после старта в результате серии маневров по коррекции траектории полета должен выйти на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Главная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway.

В окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.