Спутник CAPSTONE вышел на окололунную орбиту

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спутник CAPSTONE для проверки технологий будущей американской обитаемой окололунной станции Gateway выведен на окололунную орбиту, сообщило в понедельник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Команда специалистов миссии CAPSTONE подтвердила, что космический аппарат NASA CAPSTONE достиг намеченной окололунной орбиты в воскресенье (по времени Восточного побережья США, EST) вечером. Кубсат совершил первый орбитальный манёвр для выхода на орбиту, включив двигатели в 19:38 EST (в понедельник, 03:38 мск - ИФ)", - говорится в сообщении на сайте управления.

Спутник был выведен на почти прямолинейную гало-орбиту, идентичную той, на которой в будущем планируется разместить американскую обитаемую лунную станцию Gateway для поддержки миссий лунной программы США Artemis ("Артемида"). Главная цель аппарата - проверка возможности размещения и обслуживания станции на такой орбите.

"В течение следующих пяти дней CAPSTONE выполнит два дополнительных манёвра для улучшения орбиты. После их проведения команда проанализирует данные, чтобы подтвердить правильность траектории движения CAPSTONE по орбите", - подчеркнули в NASA.

Запуск спутника CAPSTONE (эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) массой 25 кг был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня с помощью ракеты-носителя Electron.

В течение четырех с половиной месяцев специалисты отслеживали траекторию полета, проводя плановые включения двигателей аппарата для ее корректировки. Несколько раз связь с летящим к Луне спутником прерывалась, однако каждый раз ее удавалось восстановить.

По данным NASA, в окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.