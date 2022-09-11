Летящий к Луне спутник переведен в безопасный режим из-за неполадок

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -Спутник CAPSTONE, который направляется к Луне для проверки технологий американской обитаемой окололунной станции Gateway, переведен в безопасный режим из-за возникших во время орбитального маневра неполадок, сообщило в воскресенье Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Космический аппарат CAPSTONE провел плановый маневр по коррекции траектории полета вечером в четверг, 8 сентября, и с того момента диспетчеры миссии CAPSTONE получают телеметрические данные, которые подтверждают, что аппарат был переведен в безопасный режим из-за неполадок, возникших в конце маневра", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

В сообщении подчеркивается, что специалисты миссии хорошо осведомлены о состоянии спутника и в данный момент ищут решение проблемы с помощью Сети дальней космической связи (DSN).

Запуск спутника CAPSTONE (Эксперимент по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования) был осуществлен со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени (в 13:55 по московскому времени) с помощью ракеты-носителя Electron.

По плану NASA, кубосат массой 25 кг через три месяца после старта в результате серии маневров по коррекции траектории полета должен выйти на окололунную эллиптическую орбиту, где проведет полгода.

Главная задача аппарата - проверить возможность размещения на схожей орбите американской обитаемой лунной станции Gateway.

В окололунной миссии длительностью в шесть месяцев будет проверена работа двигателей на возможность обслуживания пилотируемых космических кораблей и станции на лунной орбите.

Строительство станции Gateway на окололунной орбите планируется начать не ранее ноября 2024 года. По данным NASA, станция будет состоять из модулей различных космических агентств (в том числе Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований), а также коммерческих аэрокосмических компаний.

Основная задача Gateway - поддержка миссий программы Artemis 1 ("Артемида-1") по возвращению людей на Луну спустя более чем 50 лет. Также станция будет выполнять роль орбитальной лаборатории для изучения Луны и перевалочного пункта для полетов на ее поверхность.