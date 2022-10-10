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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Усыновленный коровами кабанчик, волны-убийцы в бассейне со стоячими волнами, а также растение с роборукой, размахивающей мачете

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Немецкие коровы приняли в свое стадо маленького поросенка дикого кабана, который отбился от сородичей. Кабанчик так хорошо поладил с коровами, что их владелец позволил детенышу остаться с новой семьей. С приходом зимы поросенка поселят в теплом коровнике вместе с телятами.

- Психологи выяснили, что люди с избегающе-отвергающим типом привязанности считают запах своего партнера более отвратительным, чем люди с другими типами привязанности. Выделяют четыре типа привязанности во взрослом возрасте: надежный, тревожный, избегающе-отвергающий и тревожно-избегающий. Люди с избегающим типом привязанности имели также меньше романтических партнеров, чем с надежным или тревожным.

- Стоит ли переходить с табака на вейпы, или для здоровья это ничего не даст? Эксперты британского минздрава проанализировали более 400 научных работ по теме и пришли к выводу, что однозначно стоит. Но некурящим лучше не начинать. Между тем в Англии действует правительственная программа по достижению "некурящего поколения". Власти хотят добиться того, чтобы к 2030 году доля курильщиков не превышала пяти процентов от населения.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Растению дали роборуку с мачете и научили размахивать им, считывая электрические параметры с листьев. Художник Дэвид Боуэн наклеил на листья медицинские электроды и написал код, преобразующий импульсы в растении в команды для роборуки. Таким образом, растение как бы стало мозгом робота, контролирующим движения мачете. Это новый проект художника, он уже не первый раз создает инсталляции на стыке живых организмов и электроники.

- Физики пытаются создавать более контролируемые версии волн-убийц в бассейнах, раскачивая туда-сюда воду. Недавно группа ученых таким путем показала, что аналог волн-убийц может возникать в стоячих волнах за счет нелинейных эффектов при взаимодействии пересекающихся волн.

- В 2020 году группа американских физиков сообщила, что они, наконец, получили материал, который проводит электрический ток без сопротивления при температуре 15 градусов Цельсия. А недавно работу отозвали. В чем тут интрига и как изменились поиски комнатных сверхпроводников в последние годы – в этом материале N+1.

- Сванте Паабо знают как исследователя неандертальцев и первооткрывателя денисовцев. В этом материале рассказывается, за что ученый, который отошел от медицины и никогда не занимался физиологией, удостоился Нобелевской премии по физиологии или медицине.

- Физический "Нобель" в этом году одновременно фундаментальный и прикладной, причем крайне модный в наши дни. В чем смысл пресловутых неравенств Белла и что натворили Джон Клаузер, Ален Аспе и Антон Цайлингер – можно узнать в этой статье.

- Говорят, что когда химик Барри Шарплесс сформулировал идею клик-реакции, многие его не поняли и крутили пальцем у виска. Сейчас так уже никто не реагирует, когда химик-органик садится придумывать новые реакции в дополнение к тысячам уже известных. В этой статье – все о клик-реакциях: что это такое и где они применяются, то есть о том, за что основатели клик-химии удостоились Нобелевской премии в 2022 году.

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