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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Патрушев заявил, что НАТО помогает Украине планировать военные операции против РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что на Украине против РФ воюет весь блок НАТО, который поставляет Киеву оружие, разведданные, обучает военных и помогает планировать операции.

"Против нас по сути воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов", - заявил Патрушев, выступая в Крыму на совещании по безопасности в среду.

По его словам, натовцы "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения".

"Поэтому решение задач по денацификации, демилитаризации Украины является необходимым условием для нейтрализации угроз безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, а также для защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Кроме того, Патрушев обвинил США, Великобританию и другие западные страны в стремлении затянуть боевые действия на Украине, а также перенести их на российскую территорию.

"Особую значимость данная тема (безопасности в Крыму - ИФ) приобретает в связи с проведением на территории Украины специальной военной операции и стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", - заявил он.

Кроме того, по его мнению, не признавая итоги референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, Запад забыл, что такое демократия.

"Еще до начала референдумов США, Англия и функционеры ЕС заявили, что не признают их итогов. Видимо, они забыли, как выглядит нормальный демократический плебисцит", - сказал Патрушев.

"Например, в США миллионы дееспособных людей под различными предлогами лишаются права принимать участие в выборах. Правила сбора и подсчета голосов корректируются в зависимости от политической конъюнктуры. Какая же тут демократия? Это чистой воды фикция", - добавил он.

Хроника 24 февраля – 05 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Николай Патрушев Совбез РФ Украина НАТО
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