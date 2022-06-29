В НАТО заявили, что не считают Китай противником, но видят исходящие от него угрозы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отнес взаимодействие России и Китая к элементам "стратегической конкуренции", с которой сталкивается Запад.

"Мы видим углубление стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Более напористое поведение Китая и проводимая им политика принуждения имеют последствия для безопасности стран НАТО и наших партнеров", - заявил Столтенберг в среду на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит Североатлантического альянса.

"Китай существенно наращивает свои вооруженные силы, включая ядерное оружие, запугивает своих соседей и угрожает Тайваню. Инвестирует значительные средства в критически важную инфраструктуру, в том числе в государствах-членах НАТО, прибегает к мониторингу и контролю по отношению к собственным гражданам с помощью передовых технологий", - сказал глава Североатлантического альянса.

При этом он отметил: "Китай не является нашим противником. Но мы должны ясно осознавать серьезные вызовы, которые он выдвигает, и мы должны продолжать поддерживать наших партнеров, чтобы сохранить международный порядок, основанный на правилах, глобальную систему, основанную на нормах и ценностях, а не на грубой силе".

Поэтому, объяснил Столтенберг, НАТО активизирует сотрудничество с партнерами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по вопросам киберзащиты, новых технологий, безопасности на море, изменения климата и противодействия дезинформации. По его словам, "эти глобальные вызовы требуют глобальных решений".

Ранее глава НАТО сообщил, что в новой стратегической концепции альянса сказано, что Китай "бросает вызов нашим интересам, безопасности и ценностям".

Столтенберг, говоря об этих угрозах, подчеркнул, что в саммите в Мадриде впервые принимали участие партнеры НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония.