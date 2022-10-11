Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет 6 мая следующего года, сообщил во вторник Букингемский дворец.

"Букингемский дворец рад объявить, что коронация Его Величества Короля состоится в субботу 6 мая 2023 года", - говорится в заявлении королевской резиденции.

Церемонию в Вестминстерском аббатстве проведет архиепископ Кентерберийский.

Вместе с Карлом III будет коронована и королева-консорт Камилла.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлом III.