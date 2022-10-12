Ракета "Протон-М" с ангольским спутником стартует с Байконура в среду

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с ангольским телекоммуникационным спутником Angosat-2 ожидается в среду с космодрома Байконур.

Как сообщали в "Роскосмосе", запуск ракеты "Протон-М" с космическим аппаратом Angosat-2 запланирован на 12 октября с площадки №81 космодрома Байконур.

Спутник Angosat-2 изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС) им. Решетнева (входит в "Роскосмос"). В основе космического аппарата применена платформа "Экспресс-1000H" разработки ИСС.

По данным "Роскосмоса", масса аппарата составляет около 1,7 тонн, расчетный срок работы - 15 лет, спутник будет выведен на геостационарную орбиту в 36 000 км от Земли.

"Космический аппарат способен охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет", - сообщали в госкорпорации.

Спутник Angosat-2 изготовлен взамен потерянного аппарата Angosat-1, который был выведен на орбиту ракетой "Зенит" с космодрома Байконур 26 декабря 2018 года. После выведения спутника на расчетную орбиту с борта аппарата перестала поступать телеметрия. Специалисты возлагали надежды на "оживление" спутника в апреле 2019 года после входа в зону радиовидимости, однако позднее признали его утраченным.