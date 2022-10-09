Спутник для Анголы запустят 12 октября с Байконура

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с ангольским телекоммуникационным спутником Angosat-2 состоится 12 октября с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

"12 октября с Байконура взлетит "Протон-М", под обтекателем которого космический аппарат "АнгоСат-2", - сообщила госкорпорация в воскресенье в телеграм-канале.

Ранее в воскресенье в "Роскосмосе" сообщили о вывозе ракеты на стартовую площадку №81 космодрома Байконур.

Спутник Angosat-2 изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в "Роскосмос") взамен потерянного аппарата Angosat-1.