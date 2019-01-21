РНПК выплатила 1 млрд рублей в связи с гибелью спутника "Ангосат"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) выплатила еще два транша в пользу компании "ВТБ Страхование" по своей доле убытка, связанного с гибелью спутника "Ангосат", говорится в сообщении страховщика.

Последние выплаты были произведены в разных валютах и составили $8 млн и 111 тыс. евро.

В декабре 2018 года РНПК также сообщала, что выплатила по этому страховому событию 475 млн рублей второму страховщику спутника - "СОГАЗу". Таким образом, совокупная выплата РНПК составила 1 млрд рублей.

"По доле РНПК убыток по "Ангосат" еще не закрыт, процесс урегулирования продолжается", - отмечается в сообщении.

В "СОГАЗе" и "ВТБ Страховании" "Интерфаксу" не ответили на запрос, выплатили ли страховщики возмещение страхователю спутника (ракетно-космической корпорации "Энергия") и в какой объеме.

Как сообщалось, запуск спутника "Ангосат" состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома Байконур. В расчетное время спутник был выведен на заданную орбиту, однако через некоторое время телеметрическая информация с него перестала поступать. Спутник должен был обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Республики Ангола, а также на территории всего африканского континента.

Первый ангольский спутник был застрахован в "СОГАЗе" и СК "ВТБ Страхование" с долями 50 на 50 на сумму $121 млн.

АО "Российская национальная перестраховочная компания" - перестраховщик, единственным учредителем и акционером которого является ЦБ РФ. Все российские страховщики обязаны передавать в РНПК 10% рисков на перестрахование.