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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Глава МАГАТЭ подтвердил отключение ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС во второй раз за последние пять дней отключена от внешнего энергоснабжения, заявил в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Наша команда на Запорожской АЭС проинформировала меня сегодня утром, что ЗАЭС отключена от внешнего энергоснабжения во второй раз за последние пять дней", - написал он в твиттере.

Гросси добавил, что для выполнения ключевых для безопасности АЭС задач персонал станции использует резервные дизельные генераторы.

Ранее в среду глава администрации города Энергодар Александр Волга сообщил, что Украина прекратила подачу электроэнергии, обеспечивающей работу Запорожской АЭС.

"Сейчас поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой атомной станции. И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

ЗАЭС МАГАТЭ
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