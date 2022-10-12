Власти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу энергии для нужды ЗАЭС

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Украина прекратила подачу электроэнергии, обеспечивающей работу Запорожской АЭС, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) глава администрации города Энергодар Александр Волга.

"Сейчас поступила информация по поводу того, что Украина прекратила подачу генерирующей электроэнергии для потребностей самой атомной станции. И мы вновь перешли на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все процессы, которые идут на самой Запорожской АЭС", - сказал он

Во вторник советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа опроверг появившиеся сведения о подключении Запорожской АЭС к российской энергосистеме. По его словам, энергопотребности АЭС обеспечиваются на данный момент по так называемой днепровской линии с территории Украины.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

Как сообщалось, объекты станции переводятся в собственность РФ, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").