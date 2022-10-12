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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В ВМС США назвали Иран главной угрозой безопасности в Персидском заливе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Иран несет основную угрозу безопасности судоходства в Персидском заливе, заявил в среду командующий 5-м флотом ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Брэд Купер.

"Мы видим, что наиболее серьезная угроза исходит от Ирана, в двух аспектах: в увеличении мощности и количестве крылатых ракет, баллистических ракет и беспилотников, а также в использовании лояльными Ирану силами этих конкретных видов оружия", - заявил Купер телеканалу "Аль-Арабия".

Телеканал отмечает, что Купер также отвечает за деятельность Объединенных морских сил в составе представителей 34 стран, которые проводят операции в Красном море, Аденском заливе, северной части Аравийского моря, Оманском заливе, Персидском заливе и Индийском океане. За прошедшие годы эти силы сыграли важную роль в пресечении контрабанды наркотиков и оружия.

По словам Купера, в 2021 году отмечались самые высокие объемы перехваченного иранского оружия – в три раза больше, чем в 2020 году.

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