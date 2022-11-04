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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Раиси в ответ на слова Байдена об "освобождении Ирана" исключил возвращение под влияние США

Раиси в ответ на слова Байдена об "освобождении Ирана" исключил возвращение под влияние США
Президент Ирана Ибрагим Раиси
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрагим Раиси в ответ на слова президента США Джо Байдена о том, что Америка "собирается освободить Иран", исключил возможность возвращения его страны в орбиту влияния США.

"Президент Соединенных Штатов, возможно, произнес эти слова от помутнения рассудка, сказав, что они собираются освобождать Иран. Господин президент, Иран освободился от плена США 43 года назад, и мы никогда не станем снова вашей дойной коровой", - приводит иранское агентство "Мехр" слова Раиси.

Президент Ирана заявил, что недавние беспорядки в Иране поддержали западные страны, но "молодое поколение в Иране относится к Соединенным Штатам так же, как их отцы и матери во времена революции".

Поэтому, отметил Раиси, "страну не запугать их санкциями и угрозами".

Отношения между Тегераном и Вашингтоном продолжают оставаться враждебными со времен победы в Иране Исламской революции в 1979 году. В пятницу в Иране прошли торжественные мероприятия в честь годовщины захвата посольства США 4 ноября 1979 года.

Накануне Байден заявил: "Не волнуйтесь, мы освободим Иран". Затем он добавил: "Они освободятся в скором времени".

Иран Ибрагим Раиси США Джо Байден
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