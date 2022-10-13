Великобритания поставит Украине ракеты для американских зенитных установок NASAMS

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Великобритания впервые поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые планируют передать Украине США, сообщает в четверг Sky News.

"Сегодня я разрешил поставку зенитных ракет AMRAAM Украине. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и усилить противоракетную оборону при использовании вместе с американскими ЗРК NASAMS", - говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Британские ракеты ПВО, количество которых, как предполагается, исчисляется двузначными числами, будут поставлены на Украину в ближайшие недели. Речь идет о модификации ракет AMRAAM, предназначенной именно для систем ПВО.

Великобритания также поставит Украине сотни дополнительных, менее мощных ракет ПВО, сотни беспилотников и 18 гаубиц.

Ранее Вашингтон обещал отправить Украине восемь ЗРК NASAMS. Первые два должны прибыть в страну в ближайшее время.