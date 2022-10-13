Меркель сочла рациональной закупку у РФ больших объемов газа в бытность канцлером

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг выступила в защиту своих прошлых решений на посту канцлера закупать в значительных объемах газ у России.

"В контексте того времени было очень рационально и объяснимо получать газ по газопроводам, в том числе из России. Это было дешевле, чем сжиженный природный газ из других районов мира", - приводит Associated Press (AP) ее слова с выступления в Лиссабоне.

По ее словам, "даже в годы "холодной войны" Россия была надежным поставщиком энергоресурсов".

Она пояснила, что ранее власти ФРГ решили диверсифицировать каналы поступления энергоресурсов, и в переходный период, когда Германия отказывалась от угольных электростанций и атомной энергетики, газ был необходим.

AP отмечает, что также Меркель дала понять: она не сожалеет о своем решении 2011 года о поэтапном свертывании работы АЭС в Германии до конца 2022 года. Она не стала комментировать дискуссии в нынешнем немецком правительстве о том, как еще долго должны работать оставшиеся в строю в ФРГ ядерные реакторы.