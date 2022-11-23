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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами

Шольц пообещал больше не полагаться на Китай и Россию в снабжении ФРГ энергоресурсами
Выступление Олафа Шольца в Бундестаге
Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Отныне власти ФРГ "прекращают полагаться на Россию и Китай" в вопросах снабжения важными для страны ресурсами, заявил в Бундестаге канцлер германии Олаф Шольц. Он также сказал, что не ждет проблем для энергоснабжении страны в ближайшую зиму, передает Bloomberg.

"Энергоснабжение Германии на ближайшую зиму, вероятно, обеспечено", - сказал он, но посоветовал предприятиям и домохозяйствам рекомендуется все равно беречь энергоресурсы.

"Мы устраняем недостатки энергетической и торговой политики, которые привели нас, в частности, к односторонней зависимости от России и Китая", - цитируют слова канцлера германские СМИ.

Он заверил депутатов, что у Германии "достаточно сил, чтобы справиться с кризисом и выйти из него сильнее".

Германия Олаф Шольц Китай Бундестаг
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