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Германия закроет половину своих АЭС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Германии в пятницу прекращает работу половина из шести еще действующих АЭС, сообщает Associated Press.

Затем, согласно плану властей, еще через год планируется закрыть оставшиеся три АЭС и полностью перейти на другие источники энергии.

Решение о постепенном отказе от атомной энергии принял еще в 2002 году канцлер Герхард Шредер. Затем его преемница Ангела Меркель сначала выступила за то, чтобы все же продлить срок работы АЭС Германии. Однако после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году Меркель изменила позицию и решила, что в 2022 году страна должна завершить закрытие всех АЭС.

Нынешнее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем оставило эти планы в силе. На этой неделе в Берлине заявили, что после 2022 года в стране не останется действующих АЭС. Затем власти планируют к 2030 году отказаться от использования угля.

Associated Press отмечает, что не все в ФРГ согласны с таким подходом к АЭС: некоторые политики полагают, что такие электростанции можно было бы еще использовать какое-то время, так как они в ходе работы вырабатывают относительно немного углекислого газа. Следовательно, АЭС могли бы помочь Германии выполнять задачи по сокращению вредных выбросов в атмосферу.

Германия АЭС

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