Меркель рассказала, что в 2021 году ей не удалось наладить диалог ЕС с Россией

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что в 2021 году пыталась вовлечь президента России Владимира Путина в диалог с ЕС, но среди европейских стран не было единства по этому вопросу.

"В июне 2021 года президент Байден встретился с Путиным, и я тогда, как и президент Макрон, считала, что с европейской стороны нужно попытаться вовлечь его в диалог, потому что я уже поняла, что с "Минском" (с минскими соглашениями) все идет не очень хорошо. Но тогда в Европейском союзе по этому вопросу не было единства", - сказала она во вторник в Берлине.

По словам Меркель, она тогда подумала, что пытаться преодолевать сопротивление партнеров по ЕС для нее смысла уже нет.

"Я решила, что скоро все равно уже ухожу с поста канцлера. Несколько лет назад я это, возможно, могла бы еще "дожать", - сказала она.

Кроме того, Меркель назвала боевые действия на Украине неприемлемыми и "большой ошибкой".

Она отметила, что ее очень беспокоит ситуация вокруг Украины.

"В целом я, конечно, иначе представляла себе время после окончания срока полномочий... 24 февраля стало датой, которая меня заставляет сильно задуматься", - сказала Меркель.

25 февраля Меркель впервые после ухода с должности сделала публичное заявление, осудив российскую военную операцию на Украине.

"Происходящее "знаменует серьезный поворотный момент в истории Европы после окончания холодной войны, - сказала Меркель немецкому агентству DPA. - Для этого вопиющего нарушения международного права нет оправдания. Я осуждаю это самым серьезным образом".