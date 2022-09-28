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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Три турецких госбанка перестали принимать карты "Мир"

Три турецких госбанка перестали принимать карты "Мир"
Фото: Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Три турецких госбанка - Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank - перестали принимать карты платежной системы "Мир", сообщает агентство Bloomberg.

Как уточнил источник агентства, решение о прекращении сотрудничества с системой "Мир" было принято во вторник.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание, на котором рассматривались альтернативы системе "Мир".

Ранее два турецких банка - Isbank и DenizBank - заявили о приостановке приема карт "Мир" в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). Таким образом, в Турции больше не осталось банков, которые принимают карты "Мир".

Кроме турецких банков, операции по картам "Мир" перестал проводить один из крупнейших банков Таджикистана Душанбе Сити Банк и вьетнамский банк BIDV. О приостановке обслуживания платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре, а также работы кобейджинговых карт Uzcard - "Мир" за рубежом сообщал и единый общереспубликанский процессинговый центр Узбекистана Uzcard.

Санкционные ограничения

15 сентября OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список главу НСПК Владимира Комлева.

Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир"", - подчеркнули в ЦБ.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт также прорабатывалась с Кубой, Египтом и Венесуэлой.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Турция
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