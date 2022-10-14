Финансовая G20 вновь закончила встречу без итогового коммюнике

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Встреча министров финансов и глав центробанков G20, которая прошла 12-13 октября в Вашингтоне "на полях" годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка, вновь завершилась без итогового коммюнике, говорится в сообщении российского Минфина.

На апрельской встрече финансовая "двадцатка" также не стала принимать коммюнике.

"Несмотря на усилия председательства (сейчас в "двадцатке" председательствует Индонезия), встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия коммюнике. Итоговым документом стало резюме председательства с изложением дискуссии министров по мировой экономике, продовольственной и энергетической безопасности, а также прогресса по ключевым вопросам повестки. Среди них вопросы глобальной финансовой архитектуры, международного налогообложения, устойчивого финансирования, инфраструктурных инвестиций и финансового регулирования", - отмечается в сообщении.

Основные результаты работы финансового трека будут отражены в декларации лидеров в ноябре этого года.

В ходе встречи участники, по данным российского Минфина, отметили, что мировая экономика переживает одновременное воздействие нескольких шоков: рекордной за несколько десятилетий инфляции, повсеместного и резкого ужесточения денежно-кредитной политики, воздействия геополитической ситуации, введения санкций и ограничительных мер.

"Цены на продовольствие, удобрения и энергоносители снизились, но по-прежнему находятся на высоком уровне и усугубили инфляционное давление", - говорится в сообщении.