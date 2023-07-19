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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Минфин России направил на финансовую G20 директора департамента Снисоренко

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На заседании министров финансов и управляющих центральными банками G20, которое прошло 17-18 июля в Гандинагаре, российский Минфин представлял директор департамента международных финансовых отношений Павел Снисоренко, говорится в сообщении ведомства.

Делегация присутствовала на заседании очно.

В 2022 году на аналогичных встречах выступал глава ведомства Антон Силуанов: в апреле - дистанционно (сама встреча проходила в Вашингтоне, во время выступления российского министра зал покинули его американская коллега Джанет Йеллен и председатель ЕЦБ Кристин Лагард), в ноябре - очно. Осенняя встреча проходила на Бали и была совмещена со встречей министров здравоохранения.

Основными темами дискуссий очередной финансовой "двадцатки" стали текущая ситуация в мировой экономике и перспективы роста, инструменты достижения долговой устойчивости в уязвимых странах, проблемы продовольственной и энергетической безопасности, мобилизация финансовых ресурсов для борьбы с изменением климата, укрепление многосторонних банков развития, а также реформа международного налогообложения, сообщил Минфин.

Страны G20 отметили значительный масштаб накопившихся проблем: устойчиво высокая инфляция и повсеместное повышение стоимости жизни, значительно возросшие риски долговой уязвимости на фоне повышения ставок центральными банками в развитых странах.

"Несмотря на обнадеживающие для мировой экономики сигналы в начале года, в настоящее время реализуется сценарий, когда процентные ставки будут высокими продолжительное время, что в свою очередь снижает как краткосрочные, так и долгосрочные перспективы экономического роста", - заявил Снисоренко.

Следующая встреча G20 на министерском уровне пройдёт на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка в октябре в Мараккеше. Основные результаты работы финансового трека будут отражены в декларации лидеров в сентябре текущего года, ожидает Минфин.

Антон Силуанов G20 Минфин Гандинагар Павел Снисоренко
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