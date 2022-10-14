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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Швеция отказалась от совместного с ФРГ и Данией расследования ЧП на "Северных потоках"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Швеция не захотела вести совместное расследование с ФРГ и Данией обстоятельств инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", сообщает в пятницу Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких службах безопасности.

"Швеция, Дания и Германия не будут создавать планировавшуюся совместную следственную группу для расследования утечек на "Северных потоках". По информации Der Spiegel, Швеция отказалась от формирования совместной группы для расследования", - отмечает журнал.

При этом шведские власти сослались на то, что гриф секретности на результатах собственного расследования Стокгольма был столь высок, что Швеция не может делиться такими данными с другими странами.

В Стокгольме эту информацию комментировать не стали. В свою очередь в Берлине выразили надежду на продолжение работы со шведскими властями, добавляет Der Spiegel.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее Борнхольма.

Швеция Германия Дания Северный поток
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