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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции достигло 40

Число погибших в результате взрыва на шахте в Турции достигло 40
Дым в районе места взрыва на шахте в Турции
Фото: Selim Bostanci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Количество жертв взрыва на угольной шахте в районе Амасра турецкой провинции Бартын увеличилось до 40, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Спасательная операция продолжается. Неизвестной остается судьба одного шахтера. Спасены 58 человек.

Взрыв на шахте произошел накануне вечером. Ранее в субботу сообщалось о 28 погибших.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Турция
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