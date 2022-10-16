Пожарные справились с огнем в тюрьме Тегерана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар, вспыхнувший накануне вечером в Тегеране в тюрьме "Эвин", в которой содержат, в частности, политзаключенных, оппозиционных активистов и лиц с двойным гражданством, сообщает в воскресенье Associated Press.

При этом, по данным местных СМИ, ни одному из заключенных не удалось сбежать. Поступала информация, что в ходе инцидента пострадали девять человек.

Ранее в Интернете появлялись видеозаписи происшествия, на которых были слышны выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.

AP сообщает, что по словам свидетелей, полиция перекрыла дороги в районе тюрьмы, а также власти блокировали доступ к Интернету в зоне событий. Свидетели также видели полицейских на мотоциклах, пожарные машины и кареты скорой помощи, направлявшиеся к тюрьме.

Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявил, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок, а сам инцидент не связан с акциями протеста, идущими в стране.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, продолжающихся в Иране четвертую неделю после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

По некоторым данным, беспорядки, которые порой перерастают акции протеста в Иране, унесли жизни сотен человек.